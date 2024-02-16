شكرا لقرائتكم خبر عن شئون البيئة: إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أنه سيتم خلال 6 أشهر الانتهاء من الضوابط والاشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية".

وقال الدكتور على أبوسنة، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن إصدار قرار إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، سيساهم في دعم المفاوضات القادمة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحصول مصر على تمويل من قبل صندوق دعم التنوع البيولوجي، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامه موارد مصر الطبيعية.

وأضاف رئيس الجهاز أن بيئة الشعاب المرجانية بالساحل المصري تعد الملاذ الأخير للشعاب المرجانية بالعالم، الأمر الذى يستلزم معه الحفاظ عليها كأحد المقومات الأساسية للأنشطة السياحية في مصر..منوها الى أهمية الشعاب المرجانية بساحل البحر الأحمر المصري والدور البيئي والاقتصادي الذي تلعبه بيئة هذه الشعاب وأهمية تضافر الجهود الوطنية في الحفاظ عليها حيث أنها توفر دعما للتنوع البيولوجي (مأوى لأعداد لا حصر لها من الكائنات البحرية)، وتقدم خدمات داعمة للنظام البيئي (حماية السواحل من تأثيرات العواصف والاعاصير وغيرها)، كما تشير التقديرات العالمية أنها تقدم ما يقرب من 400 مليار دولار سنويًا من خلال ما تقدمه من خدمات "سياحة ، مصائد".

وأشار رئيس الجهاز الى أن اللجنة التى يتولى رئاستها وعضوية ممثلي من كافة الجهات المعنية طبقًا لقرار وزيرة البيئة رقم 5 لسنة 2024، تبحث الإجراءات التي تتم حاليًا في دول العالم من خلال وضع محددات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعة واستدامتها وذلك في إطار تضافر الجهود الوطنية من أجل تعظيم استفادة مصر من مواردها الطبيعية.