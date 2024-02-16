شكرا لقرائتكم خبر عن الشرق الأوسط وأوكرانيا يتصدران مؤتمر ميونخ للأمن بحضور وزير الخارجية سامح شكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونخ للأمن فى دورته الـ60 ، والذى من المتوقع أن يشهد هذا العام حضور حوالى 50 من قادة العالم وممثلين رفيعى المستوى عن الحكومات وبمشاركة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى.

وطبقا لبيان مؤتمر ميونخ، يتصدر الشرق الأوسط والحرب في غزه فضلا عن ملف أوكرانيا جدول أعمال المؤتمر.

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قد صرح بأن أن المؤتمر هذا العام يشارك فيه عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسئولين من عدد كبير من الدول، فضلاً عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر؛ وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه من المقرر أن يشارك الوزير سامح شكري كمتحدث رئيسي في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما يعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات مع بعض وزراء الخارجية وكبار المسئولين، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع السفير أبو زيد، أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية على هامش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة.