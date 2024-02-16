شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحيى ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس السبت 9 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس، بذكرى رحيل البابا كيرلس السادس البطريرك 116 فى تاريخ الكنيسة، حيث منحه المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقب "قديس"، ليعطى هذا الاعتراف محبيه إمكانية بناء الكنائس باسمه بعد 43 عاماً من وفاته.

وولد البابا كيرلس السادس فى مدينة دمنهور بالبحيرة يوم 2 أغسطس سنة 1902 باسم عازر يوسف عطا، وحصل على البكالوريا والتحق بالعمل فى إحدى شركات الملاحة الإنجيليزية، ودخل دير البراموس بوادى النطرون عام 1927 وترهب عام 1928، ورسم قسا قسا فى 18 يوليو 1931، و توحد فى مغارة بالجبل المجاور لدير البراموس، وانتقل إلى طاحونة مهجورة فى دير مصر القديمة فى أوائل 1936.

وكان للبابا كيرلس السادس دور وطنى إلى جانب علاقته القوية بالرئيس جمال عبدالناصر، واجتمع مع شيخ الأزهر حسن مأمون وقت نكسة 1967 وأصدر بيان لإعلان الوقوف مع الوطن، وقام ببناء الكنيسة المرقسية بالعباسية، واستقبل رفات القديس مارمرقس الرسول.