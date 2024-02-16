شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تعلن طرح عملية إنشاء مبنى نادى ببورسعيد حتى 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، عن طرح عملية إنشاء مبني نادي الزراعيين ببورسعيد المرحلة الأولي والتى تضم" مبني الإدارة – السور والبوابة - ملعب خماسي - ملعب بدل تنس )، مشيرة إلى أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ (1500 فقط ألف وخمسمائة جنيه )، وقيمة التأمين الابتدائي للعملية بمبلغ ( خمسون ألف جنيه).

وأشارت إلى أن الراغبين فى التقدم، يمكنهم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر النقابة العامة الكائن بشارع الجلاء القاهرة خلال المدة من 18 فبراير وحتى 24 فبراير 2024، في مواعيد العمل الرسمية للنقابة، علي أن تقدم العطاءات فى مظروفين مالي وفني يرفق به التأمين الابتدائي ويسدد نقدا بالخزينة أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك ساري لمدة 6 أشهر، وتحدد الساعة 1 ظهرا يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024، بمقر النقابة عاليه لفتح المظاريف الفنية وسيتم إخطار العطاءات المقبولة فنيا لحضور جلسة فتح المظاريف المالية.