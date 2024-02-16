شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمحيط عدداً من الميادين بالأحياء، حيث تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات بميدان الجيزة والتى تضم إنشاء مقاعد للجلوس ودورات مياه ودعم المسطحات الخضراء وكاميرات للمراقبة وتركيب أرصفة إنترلوك للمشاة وتحسين كفاءة الإنارة بالميدان فى إطار خطه المحافظة لإضفاء المظهر الحضارى اللائق على الميدان ومحيطه.

وشملت جولة المحافظ متابعة انتظام العمل داخل موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، موجهًا رئيس جهاز السرفيس بضرورة إدخال كافة السيارات الميكروباص العاملة فى خدمات نقل المواطنين داخل منظومة السرفيس وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك وذلك لإحكام السيطرة علي المنظومة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة على المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من سحب وإلغاء التراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وتفقد المحافظ ميدان النهضة وشارع الجامعة، موجهًا رئيس حى جنوب بالتنسيق مع ملاك العقارات الكائنة بميدان النهضة لرفع كفاءة واجهات العقارات وطلاءها لإضفاء المظهر الحضارى.

ووجه المحافظ خلال جولته رئيس حى الدقى بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع نادي الصيد مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات للباعة الجائلين والمحال بميدان المساحة.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بضرورة الصيانة الدورية للحدائق والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بالتعاون مع الأحياء المعنية للحفاظ على الشكل الحضارى لها.

واستمع المحافظ خلال الجولة لآراء وشكاوى المواطنين، موجهًا الأحياء المعنية بالاستجابة الفورية لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورؤساء هيئة النظافة وأحياء جنوب والعجوزة والدقى، ورئيس جهاز السرفيس.