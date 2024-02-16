شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تدفق نازحين إلى سيناء سيكون بمثابة كارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي لرويترز، أن تدفق نازحين فلسطينيين إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.