شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لشغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقارى.. وبدء التقديم أول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن حاجة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل لتعيين عدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية : (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات / إتصالات، مهندس حاسبات) وعدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأتاح الجهاز الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة له في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يتم فتح باب التقديم على البوابة في الفترة من 1 إلى 16 مارس المقبل.

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة بالمسابقة ما يلي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 26 عاماً في تاريخ نشرالإعلان .

6. أن يكون المتقدم لوظائف الهندسة حاصل على مؤهل عال هندسي يتواءم مع طبيعة عمل الوظيفة في أحد التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين.

7. أن يكون المتقدم لوظيفة باحث ثالث قانون حاصل على ليسانس الحقوق أو مايعادله.

8. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد جداً) على الأقل.

9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

11. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

12. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

13. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين الحذر من استغلال سماسرة الوظائف، الذين يدعون قدرتهم على التقديم الالكتروني نيابة عن المتقدمين أو التأثير في مجريات المسابقة، حيث أن الجهاز قام بحوكمة منظومة المسابقات وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مشدداً أن أي شخص سواء داخل أو خارج الجهاز لا يمكنه العبث أو التدخل في منظومة المسابقات.