شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: وفد الاتحاد الأفريقى يتفقد معامل صحة الحيوان ويشيد بمستواها المتميز والان مع تفاصيل الخبر
أكد "الصياد" على إستعداد مصر لمساعدة الأشقاء الافارقة على كافة الأصعدة في المجال الزراعي ( النباتي الحيوانى).
وفي سياق متصل قام الوفد بزيارة معامل وزارة الزراعة بالدقي المعتمدة ( معهد بحوث الصحة الحيوانية - معهد بحوث التناسليات الحيوانية – معهد بحوث الأمصال واللقاحات - المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة).
واطلع الوفد على الإمكانيات والمستوى العالي لها حتى أصبحت معتمدة ومرجعية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH لدول القارة الأفريقية لمرض أنفلونزا الطيور ومرض البروسيلا وفحص الاغذية.
وفي نهاية الجولة أعضاء الوفد أعربوا عن شكرهم للدولة المصرية ووزير الزراعة والمعامل والمسئولين عنها والعاملين فيها وأكد أنه سوف يتم التعاون تحت مظلة AU IBAR بما يعود بالنفع على كلا الطرفين ولصالح دول القارة الأفريقية.
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