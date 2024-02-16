شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف تورينو وروما يختتم زيارته الرعوية لإيبارشية جنوبى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما والنائب البابوى لإيبارشية جنوبى ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، أمس، زيارته الرعوية لإيبارشية جنوبي ألمانيا.

وبدأت الزيارة يوم الجمعة الماضي باجتماع مع اللجنة القانونية للإيبارشية، ثم صلى القداس الإلهي، صباح السبت، في كنيسة القديس مار مرقس بفرانكفورت، وشاركه نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والآباء الكهنة.

وفي مساء الجمعة عقد لقاءً مع شعب كنيسة فيسبادن وألقى عليهم كلمة روحية، وانتقل نيافته إلى كنيسة ماينز حيث صلى فيها رفع بخور عشية وألقى كلمة روحية علي شعب الكنيسة.

وصلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بدوسلدورف، وقضى يوم الإثنين في لقاءات مع المجلس الإكليريكي الفرعي للإيبارشية، وعدد من الحالات التي لديها مشكلات زوجية واستمع لحوالي 25 حالة.

وأقيم يوم الثلاثاء اجتماع مجمع كهنة لإيبارشية جنوبي ألمانيا، بدأ بصلاة القداس الإلهي ثم ألقى نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا والنائب البابوي الآخر للإيبارشية، والذي اعتذر عن عدم الحضور لظروف صحية، كلمة عبر "زووم" وأجاب نيافة الأنبا برنابا أسئلة الآباء الحاضرين، وترتيب بعض الأمور الإدارية والخدمية، وعرض عليهم مشروع الجمعية العامة لكل الإيبارشية برئاسة قداسة البابا أو من يفوضه قداسته بالنيابة عنه وتندرج تحتها جميع الجمعيات الفرعية في كل كنائس الإيبارشية.

ويوم الأربعاء صلى نيافته القداس بدير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بمشاركة مجمع رهبان الدير، وعقب القداس عقد جلسات الراهب القس رافائيل سانت أنطونيوس، ربيتة (مدبر) الدير، وطالبي الرهبنة، وبعض آباء الدير، ثم زار نيافته كنيسة القديس البابا كيرلس بفتسلر، والتي تبعد عن الدير بحوالي ١٥ كيلومترًا، ثم التقى الأنبا برنابا اللجنة القانونية بمدينة فرانكفورت لدراسة الوضع النهائي لقانون الجمعية العامة للإيبارشية، وكذلك التقى بعض أعضاء الجمعيات الفرعية لبعض كنائس الإيبارشية.

كما ألقى نيافته محاضرة لخدام وخادمات الدير عبر "زووم" أجاب أسئلتهم، وكان ختام الزيارة، أمس، بلقاء عدد من أراخنة كنيسة القديس مار مرقس الرسول بفرانكفورت، قبل عودة نيافته إلى العاصمة الإيطالية روما.