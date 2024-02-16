شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الجيزة والفيوم يلقي محاضرة بالمعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، محاضرة تكوينية لطلبة المعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية للآباء اللعازريين، بالإسكندرية بعنوان "الكتاب المقدس".

ودار اللقاء حول "مقدمات الأناجيل الأربعة وأمثال يسوع" بحضور الأب جوزيف أبي حنا اللعازري، وعدد من طلاب المعهد، وخدام التربية الدينية بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء، هو الثاني لنيافة الأنبا توماس عدلي، ضمن سلسلة اللقاءات، التي يعدها المعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية، لتكوين خدام التعليم المسيحي، بالإسكندرية.