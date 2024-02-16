شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط (40) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.