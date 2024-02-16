متظاهرون أمريكيون يفرغون روث أبقار أمام منزل نانسى بيلوسى بسبب دعمها إسرائيل

القاهرة - سامية سيد - أفرغ متظاهرون مطالبون بوقف الحرب على قطاع غزة 136 كيلو جراما من روث البقر أمام منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي.

وفي مقطع الفيديو والصور التي تم تداولها عبر منصة x تظهر شاحنة وهي تقوم بإلقاء روث الأبقار أمام منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو، مطالبينها بدعم وقف إطلاق النار في غزة، وحمل متظاهرون لافتات مطالبين فيها بالكف عن تسليح إسرائيل.