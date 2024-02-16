شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: استمرار الحرب فى غزة سيفاقم التصعيد بالمنطقة ويجب وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملك عبد الله الثاني العاهل الأردنى، أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد للسلام فى المنطقة ونحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن استمرار الحرب فى غزة سيفاقم التصعيد فى المنطقة.

وأضاف ملك الأردن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما يجب استمرار دعم الأونروا لإغاثة نحو مليوني فلسطيني بغزة، مشددا على ضرورة تطبيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.