شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البلغارى يشيد بدور مصر المحورى فى التوصل لتهدئة للأوضاع بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف بالدور المهم والمحورى الذى تقوم به مصر فى التوصل لتهدئة للأوضاع فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال تقديم السفير نادر سعد، سفير مصر فى صوفيا، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بلغاريا.

وأعرب الرئيس البلغاري - خلال اللقاء الذي عقده مع السفير المصري عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد - عن اهتمامه الكبير بعلاقات التعاون مع مصر، مؤكدا أن مصر تعد الشريك المحوري لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشاد رئيس جمهورية بلغاريا بالعلاقات الأخوية الودية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطلب نقل تحياته للرئيس السيسي.

كما عبر رئيس الجمهورية البلغاري عن سعادته بالتطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات الثنائية، متمثلة في عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا فى القاهرة في العاشر من فبراير الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن السفير المصري نقل لرئيس الجمهورية البلغاري تحيات الرئيس السيسي، وتمنيات سيادته لشعب وحكومة بلغاريا الصديقة بالتقدم والازدهار.

وقال إن العلاقات الثنائية تشهد حالة من الزخم المتنامي منذ الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس راديف إلى مصر في 2019 .

وأطلع السفير نادر سعد، الرئيس رومين راديف، على النتائج الإيجابية لاجتماعات لجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا بمشاركة 6 وزراء من حكومة بلغاريا، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد متابعة تنفيد ما تم التوافق عليه من موضوعات تعاون بين الجانبين، لا سيما في مجالات الغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتجارة، والسياحة.