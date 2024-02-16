شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلى: لا نية لدينا لترحيل أى فلسطينى من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنهم لا ينوون تهجير الفلسطينيين من غزة، قائلا: "لا نية لدينا لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، على العالم أن يضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان وإذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي سيضطرون لإبعاد حزب الله عن حدودهم.