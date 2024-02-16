شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بوروندى يؤكد حرصه على استمرار التواصل مع مصر ويصفها بالأرض المباركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس بوروندي إيفاريست انداييشيميي، حرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع مصر تعزيزاً للمصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال تسليم سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي السفيرة أميرة عبد الرحيم، أوراق اعتمادها سفيراً لدى جمهورية بوروندي، إلى الرئيس انداييشيميي.

وأعرب الرئيس البوروندي، عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، كما وجه تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.. معربا عن سعادته للقيام بزيارة سابقة إلى مصر، واصفاً إياها بـ "الأرض المباركة".

وذكرت وزارة الخارجية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الجمعة - أن السفيرة أميرة عبدالرحيم أكدت على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، معربة عن تطلعها إلى العمل مع المسئولين البورونديين لخدمة المصالح المشتركة، كما أكدت على اهتمامها بالتنسيق والتعاون الدائم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالدعم المتبادل بين البلدين في إطار المحافل الإقليمية والدولية.