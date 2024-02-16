شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تضبط 541 طن سلع غذائية احتكرها تجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.. أسفرت عن ضبط (688) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (541 طن سلع تموينية أبرزها "94 طن دقيق ، 91 طن أرز ، 19طن سكر" – 135 ألف لتر مواد بترولية – 58 ألف عبوة سجائر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.