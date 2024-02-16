شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 5 قطارات إسبانى وVip بدلا من العادية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب 5 قطارات عادية إلى أسباني وVip، اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

وتقرر اعتبارا من يوم ٢٠٢٤/٣/١ تعديل تركيب قطار ٩١٧ (القاهرة/ الإسكندرية) إلى قطار أسباني مطور.

كما تقرر تعديل تركيب قطار رقم 2008 (الإسكندرية/ أسوان) إلى قطار أسبانى مطور، في بداية شهر مارس المقبل.

وقررت الهيئة أيضا اعتباراً من يوم ٢٠٢٤/٣/٢ تعديل تركيب قطار رقم ٢٠٠٩ (أسوان/ القاهرة) إلى قطار أسبانى مطور.

واعتباراً من يوم ٢٠٢٤/٣/١ تعديل تركيب قطارى (٢٠١١/٢٠١٠) (القاهرة/ أسوان) والعكس إلى قطار VIP.

واعتباراً من يوم ٢٠٢٤/٣/١٠ تعديل تركيب استوكات قطارى (١٩٠٢/٩٨٩) (القاهرة/ أسوان) والعكس إلى قطار أسباني مطور.