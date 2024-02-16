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السكة الحديد تشغل 5 قطارات إسبانى وVip بدلا من العادية.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب 5 قطارات عادية إلى أسباني وVip، اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل. 

 

وتقرر اعتبارا من يوم ٢٠٢٤/٣/١ تعديل تركيب قطار ٩١٧ (القاهرة/ الإسكندرية) إلى قطار أسباني مطور. 

 

كما تقرر تعديل تركيب قطار رقم 2008 (الإسكندرية/ أسوان) إلى قطار أسبانى مطور، في بداية شهر مارس المقبل. 

 

وقررت الهيئة أيضا اعتباراً من يوم ٢٠٢٤/٣/٢ تعديل تركيب قطار رقم ٢٠٠٩ (أسوان/ القاهرة) إلى قطار أسبانى مطور. 

 

واعتباراً من يوم ٢٠٢٤/٣/١ تعديل تركيب قطارى (٢٠١١/٢٠١٠) (القاهرة/ أسوان) والعكس إلى قطار VIP. 

واعتباراً من يوم ٢٠٢٤/٣/١٠ تعديل تركيب استوكات قطارى (١٩٠٢/٩٨٩) (القاهرة/ أسوان) والعكس إلى قطار أسباني مطور.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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