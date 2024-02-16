شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: نكبد صفوف الاحتلال خسائر فادحة ونوقع أفراده فى كمائن محكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفصائل فلسطينية إنها كبدت صفوف جيش الاحتلال خسائر فادحة وغير مسبوقة، مشيرة إلى أنها توقع أفراده في كمائن محكمة.

وأكدت فصائل فلسطينية أنها تخوض بمناطق التوغل في شمال ووسط وجنوب غزة معارك عديدة بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.