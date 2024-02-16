شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكتبة قطر الوطنية وحرمه فى ضيافة المتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة القطرى بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مكتبة قطر الوطنية وحرمه، وذلك على هامش زيارته لمصر.

وكان فى استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهما وقدم لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قام بإهداء الدكتور حمد بن عبدالعزيز هدية تذكارية مقدمة من المتحف.

واصطحبهما الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف.

وفي نهاية الجولة، أعرب الدكتور حمد بن عبدالعزيز عن سعادته بهذه الزيارة وإعجابه بالمتحف كمنارة ثقافية شاهدة علي تفرد الحضارة المصرية على مر العصور، وذلك من خلال معروضاته التى تظهر عظمة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور.

كما وجه الشكر لإدارة المتحف على حسن الاستقبال.