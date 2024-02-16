شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الشباب "اعرف بلدك" ينطلق لأسوان بـ300 مشارك فى منتدى الشباب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل قطار الشباب "اعرف بلدك" قاصدا محافظة أسوان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة باكثر من 300 مشارك من طلاب الجامعات المصرية والعربية والإفريقية من المشاركين بمؤتمر "التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى" الذى ينظمه الإتحاد العربى للشباب والبيئة ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة‏ "يونسيف" وجامعة الدول العربية، بحضور عدد من خبراء البيئة والإعلاميين البيئيين، والمركز العربي للأراضي القاحلة أكساد، وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة التنشيط السياحي والمقرر إقامة فعالياته فى مدينتى أسوان والأقصر خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى.

ودع الطلاب ممثل منظمة يونيسف ايهاب عبد العزيز ورشا مرزوق حيث شهدت محطة قطار مصر اصطفاف الشباب العربى رافعين أعلام مصر والدول العربية والمنظمات المشاركة في رسالة للعلم ان الشباب المصري والعربي معا في مواجعة تحديات الامن المائي والغذائي تفعيلا لمحتوي المنتدي الثاني عشر الذي يحمل رسالة تضامنية لمواجهة التحديات المقبلة، بحضور الدكتور ياسر عبدالله مدير محطة مصر بناء على بروتوكول بين وزارة النقل والشباب من خلال تنفيذ البرتوكول.

جدير بالذكر أنه يفتتح فاعليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر محافظ اسوان اللواء اشرف عطية، و ممثلين وزارات الشباب والرياضة والبيئة واليونسكو والاتحاد العربى للشباب والبيئة، حيث أن المنتدي يأتي انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير الذى عقد بمدينة الرياض بالسعودية، ليشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يناقش نتائج ومخرجات وتوصيات مؤتمر المناخ Cop28 بدبى.

وأوضح الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد فى تصريحات خاصة ، أنه سيتم استعراض الأنشطة الشبابية التى تم تنفيذها فى إطار إعلان الرئيس عام 2023 عام الشباب العربي، بمشاركة العديد من الخبراء المعنيين بقضية تغيرات المناخ، مشيدا بدور أنه محافظة أسوان فى استضافة المؤتمر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تم اختيار أسوان كونها بوابة مصر الجنوبية، لأهمية الحاجة لدور الشباب في مواجهة تحديات المناخ بالوعي والعمل، حيث إن تغيرات المناخ تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائى العربى والأفريقى والعالمى.