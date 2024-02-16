شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيرى: مصر أبهرت العالم بالاكتشافات الأثرية آخر 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن قصص مختلفة عن اكتشافات مصر الأثرية.

وقال فى فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه على مدار الست سنوات الماضية استطاعت مصر أن تبهر العالم بسبب الاكتشافات الأثرية التى تمت بأيادى مصرية خالصة ، موضحا إنه تم البدء منذ عام 2016 فى عمل حفائر وتم اكتشاف عدد كبير من المقابر فى البر الغربى بالأقصر.

وتابع إنه تم استئناف العمل فى 2018 ، وتم اكتشافات أخرى فى منطقة سفارة التى كانت منطقة " بكر" ، متابعا أن الاكتشافات الأثرية التى تمت فى سقارة تزين المتاحف المصرية .

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تم اكتشاف مومياء قطة شبل أسد ولم يتم اكتشاف هذه المومياء من قبل فى العالم من قبل بجانب اكتشاف مومياوات برونزوية ، موضحا أن المصرى القديم حنط الجعران.

وتابع إنه تم إيجاد آبار تحت الأرض وتم إيجاد بها 50 تابوت خشبى ، و157 تابوت فى بئر أخر و37 تابوت فى بئر ثالث وتم بناء مخزن لوضع هذه التوابيت الخشبية.