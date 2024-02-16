شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية العمالة غير المنتظمة: المنصة الإلكترونية تهدف لتسهيل الإجراءات ودقة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشيماء عبد الله كمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن إنشاء المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة يهدف إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة سواء فنيا أو ماليا أو قواعد البيانات، موضحة أنه من ضمن تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي الذي تهدف له الجمهورية الجديدة لميكنة كافة الخدمات المقدمة من كل الوزارات.

وذكرت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أن صاحب العمل لكي يفتح ملف للعمالة غير المنتظمة، يضطر للتوجه للمحافظة التي بها مقر الأعمال، ويضطر للسفر، إلا أن المنصة عالجت ذلك، برفع كافة المستندات الخاصة بالعمالة وتسجيل بياناتهم إلكترونيا، مما يؤدي لسهولة وتيسير الإجراءات، ودقة البيانات والمعلومات.

وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال طريقين، أحدهما عبر المقاول أو صاحب العمل، بتسجيلهم على المشروع، أو الحصر عن طريق مفتشي التفتيش والسلامة والصحة المهنية، ينزلوا مواقع العمل في المشروعات الكبرى والقومية في الميادين.