شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات نقابة البيطريين تعلن القوائم النهائية للمرشحين بالتجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، القوائم النهائية للمرشحين بالانتخابات على كافة المقاعد على مستوى الجمهورية.

وقد كشفت القوائم النهائية، ترشح 13 طبيبا على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: أيمن حلمى، جمال شمس، خالد سليم، شوقى كردى، شيرين زكى، طارق كمال زكى، طاهر محي الدين، عبد العزيز الجوهرى، مجدى حسن، محمد سيف، محمد فاروق جاد الكريم خليل، هانى مرعى، هانى التمساح.

وكانت قد أعلنت اللجنة قائمة أسماء الأطباء البيطريين المستبعدين من السباق الانتخابى، وذلك بعد عرضها على مجلس النقابة فى 7 فبراير 2024 والموافقة عليها بعد عرض رأى اللجنة و الرأى القانونى من المستشارين لكلاً من مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضاء الدولة، فضلا عن قائمة أسماء الأطباء البيطريين الذين تقدموا بطلبات تنازل عن الترشح، وقد ضمت القائمة 23 طبيبا بيطريا.