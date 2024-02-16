شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: معبر رفح البري استقبل أكثر من 20 مصابا فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسل القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن معبر رفح البري استقبل أكثر من 20 مصابا فلسطينيا، مضيفا أن معبر رفح البري شهد اليوم عبور نحو 30 شاحنة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة .

وتابع مراسل القناة أن ما شهده الجانب الفلسطيني من معبر رفح لم يؤثر على عملية عبور شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الجانب المصري.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.