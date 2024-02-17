شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة للاعب الكيان.. نشطاء يعيدون تداول رفع أبطال مصر فى الكاراتية لعلم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لتكريم أبطال بطولة العالم لناشئ الكاراتية قبل عامين ، والتي أقيمت في سلوفينيا .
وشهدت مثول لاعبا مصر على منصة التكريم بالعلمين المصري والفلسطيني، في مشهد لفت الأنظار، وهما إسلام أحمد ، وفاز حينها بالمركز الأول ، وعمر شريف ، وفاز بالمركز الثاني، وذلك بعدما رفع اللاعب الإسرائيلي الحاصل علي المركز الثالث علم الاحتلال، ليخفض العلم بعد ثواني في مشهد أثار ردود فعل واسعة في ذلك الحين.
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