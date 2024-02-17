شكرا لقرائتكم خبر عن المكتبة الوطنية الفلسطينية: الاحتلال سرق مخطوطات وكتب ووثائق ودمر الموروث الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيسى قراقع، رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، تعتبر المكتبة المخزن الموروث الثقافى الفلسطينى التاريخى عبر كل العصور والأزمات، وتم جمع المخطوطات والوثائق وكل ما كتب عن فلسطين وأرشيفه لإطلاع العالم والباحثين عن التاريخ الفلسطينية.

وأضاف عيسى قراقع، خلال لقاءه ببرنامج "بيت للكل" المذاع على القناة الأولى المصرية، مازالت حكومة الاحتلال تدمر المعالم الفلسطينية وكل الوجود الفلسطيني التاريخى والموروث الثقافى، وسرق الكثير من المخطوطات والكتب والوثائق.

وأكد عيسى قراقع أن إسرائيل دمرت جامعات ومكاتب ومتاحف وأسواق شعبية وتاريخ غزة وهى سياسة لشطب الرواية السردية الفلسطينية وتاريخها، ونحن قمنا بترميم المكان وإعدادا اللوائح والأجهزة والكوادر للعمل بمشروع المكتبة الوطنية بمقاييس دولية للمحافظة على تاريخنا وثقافتنا وفكرنا والتى تتعرض للسرقة والطمس من قبل الاحتلال.

وأوضح أن المكتبة الوطنية ستكون من خلال ما تجمعه من مخطوطات ومصنفات وكتب وعرضها أمام الجمهور والباحثين، وستستقبل المكتبة كل ما يتعلق بالثقافة الفلسطينية والإبداع الفنى ويتم إيداعها فى أماكن خاصة داخل المكتبة.