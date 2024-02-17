شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 17/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:02

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:23

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:03

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 6:58 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:54

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:10 م

وقت صلاة المغرب 5:36 م

وقت صلاة العشاء 6:51 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 6:58