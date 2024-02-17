شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 17/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:02
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:23
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:03
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:54
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:10 م
وقت صلاة المغرب 5:36 م
وقت صلاة العشاء 6:51 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 6:58
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