شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية بالمسرح الرومانى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فاعليات الجلسة الافتتاحية مؤتمر ” التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى” اليوم السبت من المسرح الرومانى المفتوح فى محافظة أسوان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏ "الـيونسكو" ، و ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بمشاركة حوالى 300 شاب وفتاة يمثلون الجامعات العربية والأفريقية والمصرية وخبراء وإعلاميين البيئة.

وتتضمن فاعليات الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلين وزارات الشباب والرياضة والبيئة واليونسكو والاتحاد العربى للشباب والبيئة، حيث أن المنتدي يأتي انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير الذى عقد بمدينة الرياض بالسعودية، ليشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يناقش نتائج ومخرجات وتوصيات مؤتمر المناخ Cop28 بدبى.

وأوضح الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه سيتم استعراض الأنشطة الشبابية التى تم تنفيذها فى إطار اعلان الرئيس عام 2023 عام الشباب العربي، بمشاركة العديد من الخبراء المعنيين بقضية تغيرات المناخ، مشيدا بدور أنه محافظة أسوان فى استضافة المؤتمر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تم اختيار أسوان كونها بوابة مصر الجنوبية، لأهمية الحاجة لدور الشباب في مواجهة تحديات المناخ بالوعي والعمل، حيث إن تغيرات المناخ تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائى العربى والأفريقى والعالمى.