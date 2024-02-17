شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شروط لإقامة الخيم الرمضانية فى الجيزة حتى لا تتعرض للمساءلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط شهر رمضان الكريم، والذي يحل علينا الإثنين 11 مارس 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، بالعديد من الطقوس الشعبية المبهجة، فمعه تتزين وتتجمل المنازل والشوارع والميادين وتنتشر موائد الإفطار وشوادر الفوانيس والزينة والخيم الرمضانية.

ولضبط الشارع ومنع أي مخالفات في الشارع خلال الشهر الكريم، تجدد محافظة الجيزة تنبيهاتها بعدم إقامة أي فروشات أو سرادقات أو خيم دون الحصول على تصريح بذلك، حيث تحظر المحافظة إقامة أي فروشات أو سرادقات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك؛ لتنظيم عملها وتجنب إحداث أي تكدسات مرورية.

وفي حال الرغبة في إقامة خيمة رمضانية، لابد من الحصول على تصريح من الحي أو الوحدة المحلية المختصة بشرط مراعاة شروط وضوابط محددة تم وضعها حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، نوضحها في السطور التالية:

1- يجب الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة تفيد بإقامة خيمة رمضانية.

2ـ أن يكون السرادق بعيدًا عن المنشآت البنائية ولا يعطل حركة السير أو الموصلات.

3ـ يجب أن تتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

4- أن يكون للسرادق الخاص بالخيمة منفذا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة.

5- أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن وتكون الأقمشة والفرش مقاوم للحريق.

6ـ أن تترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.

7ـ يجب مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى.

8ـ يشترط وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ، مع وجود فتحة علوية لخروج أى أبخرة أو أدخنة.