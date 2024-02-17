شكرا لقرائتكم خبر عن سيارتك اتسرقت.. إزاى ترجعها بخطوات قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسأل في بعض الأحيان، أصحاب السيارات وقائدها عن كيفية استرجاع السيارة في حالة سرقتها، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية لمواجهته والحد منه، ويقدم ”الخليج 365” عددًا من المعلومات القانونية التي يسأل عنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى، واليوم يقدم شرحًا عن سرقة السيارات، والتي تحدث بأساليب مختلفة، منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج أو من خلال السطو المسلح على قائدها.

للإبلاغ عن سرقة سيارات المواطنين بوزارة الداخلية، على الرقم "4268822".

وفور الاتصال بالرقم يرد عليك أحد مسئولى الخدمة، والذى يقوم بتحرير المحضر، والاستفسار عن بيانات السيارة، وبيانات صاحبها، وتفاصيل عملية السرقة.

بعدها يتم التواصل مع صاحب البلاغ، وإعلامه بسير التحقيقات ونتيجتها، حتى الوصول إلى الجُناة وإعادة السيارة المسروقة.