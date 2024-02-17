شكرا لقرائتكم خبر عن نوة الشمس الصغرى.. توقعات بهطول أمطار متوسطة اليوم على الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضرب محافظة الإسكندرية نوة "الشمس الصغرى" بأمطار غزيرة ورياح لمدة 3 أيام، مع توقعات باستمرارها حتى اليوم السبت.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية إلى أن الأجواء الممطرة مستمرة حتى اليوم السبت، حيث من المتوقع أن تضرب الإسكندرية أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40%، مع نشاط فى حركة الرياح يصل إلى 36 كم / الساعة ، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ونستعرض فى السطور التالية استعدادات محافظة الإسكندرية لمواجهة تداعيات نوة "الشمس الصغرى":

1. رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بشركة الصرف الصحى.

2. نشر 182 سيارة بالبؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار.

3. استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق.

4. تخفيض مناسيب بيارات المحطات.

5. وقف الإجازات وبدل الراحات و تواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.

6.التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

7.التعامل الفوري مع أي تجمعات مياه، ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أى مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

8. استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين.

9. التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

10. تكثيف تواجد الأجهزة التنفيذية بمناطق تراكمات مياه الأمطار الغزيرة.

ويذكر أن نوة "الشمس الصغرى" تضرب الإسكندرية فى منتصف فبراير وتستمر لمدة 3 أيام فقط، وسميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى فى فترات تساقط الأمطار، ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.