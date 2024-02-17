شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح اليوم معرض "أهلا رمضان" 2024 بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم السبت ، معرض اهلاً رمضان 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى ، كما توفر السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن شهريا.