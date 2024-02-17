شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تتيح تدريبات لـ44 مهنة.. التغذية العلاجية والتسويق الإلكترونى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
ويتيح المشروع تدريبات فى حوالى 44 مهنة، هي:
1- المساحة والخرائط.
2- التشييد والبناء.
3- ديكور وتصميم داخلي.
4- الشبكات وأمن المعلومات.
5- تصميم الجرافيك.
6- البرمجة.
7- صيانة أجهزة.
8- الحاسب الآلي والدعم الفني.
9- إدارة الأعمال والسكرتارية.
10- إدارة المبيعات.
11- إدارة التسويق.
12- التسويق الإلكتروني.
13- مركز الاتصالات وخدمة العملاء.
14- التغذية العلاجية.
15- رعاية المسنين.
16- مساعد خدمات صحية.
17- الكتابة الصحفية.
18- الصحافة الإلكترونية.
19- العلاقات العامة.
20- الإعلام المرئي.
21- YouTuber.
22- الخدمات البترولية وحفر الآبار.
23- الطهي.
24- الضيافة الجوية.
25- الضيافة الأرضية.
26- خدمة المطاعم والكافيهات.
27- الوجبات السريعة.
28- مكاتب أمامية – حجز واستقبال.
29- تبريد وتكييف.
30- صيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات.
31- صيانة تكييفات السيارات.
32- التفصيل والخياطة.
33- صناعات غذائية.
34- عامل حفظ الفاكهة والخضروات.
35- عامل إنتاج.
36- مشرف الحضانة.
37- جليسة تربية خاصة.
38- جليسة أطفال.
39- مديرة / مشرفة منزل عائلي.
40- الهندسة الإلكترونية.
41- كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار.
42- صيانة الدش والريسيفر.
43- صيانة الهاتف المحمول.
44- صيانة الأجهزة المنزلية.
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