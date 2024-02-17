شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تتيح تدريبات لـ44 مهنة.. التغذية العلاجية والتسويق الإلكترونى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة العمل مشروع" مهنى 2030 "، لتدريب مليون شاب على مستوى الجمهورية، وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، من خلال التعاون مع مراكز تدريب خاصة، ومنح شهادات تدريب معتمدة.

ويتيح المشروع تدريبات فى حوالى 44 مهنة، هي:

1- المساحة والخرائط.

2- التشييد والبناء.

3- ديكور وتصميم داخلي.

4- الشبكات وأمن المعلومات.

5- تصميم الجرافيك.

6- البرمجة.

7- صيانة أجهزة.

8- الحاسب الآلي والدعم الفني.

9- إدارة الأعمال والسكرتارية.

10- إدارة المبيعات.

11- إدارة التسويق.

12- التسويق الإلكتروني.

13- مركز الاتصالات وخدمة العملاء.

14- التغذية العلاجية.

15- رعاية المسنين.

16- مساعد خدمات صحية.

17- الكتابة الصحفية.

18- الصحافة الإلكترونية.

19- العلاقات العامة.

20- الإعلام المرئي.

21- YouTuber.

22- الخدمات البترولية وحفر الآبار.

23- الطهي.

24- الضيافة الجوية.

25- الضيافة الأرضية.

26- خدمة المطاعم والكافيهات.

27- الوجبات السريعة.

28- مكاتب أمامية – حجز واستقبال.

29- تبريد وتكييف.

30- صيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات.

31- صيانة تكييفات السيارات.

32- التفصيل والخياطة.

33- صناعات غذائية.

34- عامل حفظ الفاكهة والخضروات.

35- عامل إنتاج.

36- مشرف الحضانة.

37- جليسة تربية خاصة.

38- جليسة أطفال.

39- مديرة / مشرفة منزل عائلي.

40- الهندسة الإلكترونية.

41- كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار.

42- صيانة الدش والريسيفر.

43- صيانة الهاتف المحمول.

44- صيانة الأجهزة المنزلية.