شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق التقديم فى الدفعة الثانية من مبادرة اختيار "1000 مدير مدرسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى الدفعة الثانية لمبادرة اختيار وترشيح 1000 مدير مدرسة كالتالى:

- ملء النموذج المخصص للتقديم وختمه من المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها العضو المتقدم .

- صحيفة أحوال حديثة يدوية مثبت بها الجزاءات معتمدة ومختومة من الإدارة التعليمية .

- أخر ثلاث تقارير معتمدة ومختومة من الإدارة التعليمية .

- شهادة قانونية من الإدارة التعليمية مثبت بها عدم إحالته للمحاكمة التأديبية نهائيا .

- ما يثبت إجادته للحاسب الآلى والإنترنت وبرامج Microsoft office ) شهادة ICDL ) .

- صورة بطاقة شخصية سارية .

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي أو أي مؤهلات أخرى و لابد أن تكون التواريخ حديثة لجميع المستندات .

- صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة من قرار تكليفة وكيل مدرسة أو قرار التجديد، و تقرير بسيط لرؤية وأدوات للتطوير الإدارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مستجدات إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس، مضيفة أن إجراءات اختيار الدفعة الثانية من المبادرة بعدد 325 معلماً، مشيرة إلى أن الإعلان عن الدفعة الثانية بالمديريات والإدارات التعليمية، وفقا للشروط الآتية: أن يكون السن من 35 - 40 عاما، وأن يكون المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة وأن يكون حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات ، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائياً وأن يكون لائق صحياً بدنياً، ذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة و أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office وأن يكون ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة لدية رؤية وأدوات للتطوير الإداري ولديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً وملبياً احتياجات المجتمع المحلي تربوياً و لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.