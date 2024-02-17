شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بالأنيميا عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالأنيميا عند الأطفال والتى تتمثل في :-

- التعب

- النهجان

-عدم التركيز

- الدوخة

-ضعف الأظافر وتكسرها

-ضعف في فروة سعر الرأس

-الامساك

-عدم القدرة على القيام بأى مجهود

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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