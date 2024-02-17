شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج صندوق رعاية المبتكرين بالتعليم العالى لدعم الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية.

وفيما يلى تفاصيل البرنامج:-

1 - يستهدف البرنامج طلاب السنة النهائية وقبل النهائية في الجامعات المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة.

2- مجالات البرنامج هى الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي.

3- يوفر البرنامج فرصة مميزة للطلاب المبتكرين للعمل على تحديات حقيقية تواجه الصناعة المصرية

4- يقدم البرنامج مجموعة من المزايا للطلاب المشاركين، منها تقديم دعم مالي يصل إلى 50 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فضلاً عن الدعم الفني والتقني والعلمي من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.

5- توفير مرافق ومعدات من الشركات المشاركة؛ لتنفيذ المشروع بأفضل جودة، واستخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات ومراكز البحوث المشاركة، وتوفير حافز مالي للمشرف الأكاديمي في حال نجاح الفريق في الوصول إلى حل للتحدي الصناعي.

6- إكساب الطلاب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل، مؤكدةً أنه سيقام نهاية البرنامج تكريم للفرق المشاركة، والمشرفين الأكاديميين، والشركاء الصناعيين

7-التقديم فى البرنامج مفتوح حتى 25 فبراير الجاري