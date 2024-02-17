شكرا لقرائتكم خبر عن دلتا البحر الأحمر.. تجمع الحياة البحرية المالحة والعذبة بالجنوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم مناطق البحر الأحمر عدة مناطق بيئة، تتميز بمعدل بيولوجي كبير، من ضمن تلك المناطق احدى المناطق الواقعة فى مدينة مرسى علم والتى يطلق عليها "دلتا البحر الأحمر" لكونها تستقبل كل عام كميات كبيرة من مياه السيول المختلفة وتضم اندماج بين المياه العذبة الناتجة من السيول والمياه المالحة من البحر الأحمر اعرف عليها فى المعلومات الاتية.

- تسمى منطقة رأس بغدادي شمال مرسى علم بدلتا البحر الأحمر وتتبع محمية وادى الجمال، وتحديدا شمال المحمية .

- جاء اسم دلتا البحر الأحمر لكونها تجمع 3 بيئات مختلفة وهى بيئة المياه المالحة والعذبة الناتجة عن مياه السيول وكذلك البيئة ما بين الملوحة والمياه العذبة .

- تعيش فى تلك المنطقة حيوانات مختلفة منها كائنات بحرية وبرية واكثرها تواجدا السلاحف البحرية لكونها بيئة مناسبة لها.

- اطلق عليها ايضا اسم المروحة الفيضية لكثرة تخزين مياه السيول بها، كذلك تختلف تلك المنطقة عن المناطق الاخرى بكونها هى المنطقة الوحيدة التى بها أشجار الدوم الفريدة بالمحمية وكذلك النخيل التى يجنيه سكان المنطقة كل عام.

- يصل اليها افواج سياحية ضمن زيارات محمية وادى الجمال، ويستغل السكان المحليون بها زيارات السياح ويقومون ببيع المشغولات اليدوية الذين يقومون بصنعها من الجلود المختلفة.

- يصل اليها كميات كبير من المياه الناجمة من تجمعات الامطار والسيول، مما جعلها من أغنى المناطق من حيث النباتات المختلفة التى تنتشر بها، والأشجار المختلفة منها أشجار الدوم والمعروفة بيها المنطقة وكذلك النخيل.

- وتضم شاطئين أحدهما صخرى وآخر رملى وهو أهم مناطق تعشيش السلاحف فى موسم التعشيش بالمحمية، واختارت السلاحف راس بغدادى لكونه غنى بغذائها ثانيا لكونه شاطئا رمليا.