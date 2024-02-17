شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل استراتيجية زيادة الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، حوالي 93 سوق منها 30 سوق ‏تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوق.

وفى التقرير التالى نتعرف على محاور الإستراتيجية:

‎1- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .

‎2- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

‎3- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.

‎4- تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.

‎5- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

‎6- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء

‎7- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

‎8- تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.

‎9- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

‎10- جارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.

‎11- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

‎12- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.