شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل استراتيجية زيادة الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على محاور الإستراتيجية:
1- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .
2- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
3- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.
4- تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.
5- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.
6- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء
7- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
8- تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.
9- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.
10- جارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.
11- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
12- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
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