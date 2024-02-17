شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات بجوار المحاور والطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات بجوار المحاور والطرق الرئيسية؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات بجوار المحاور والطرق الرئيسية. وأيد 90% من القراء مطالب هل تؤيد تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات بجوار المحاور والطرق الرئيسية، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات بجوار المحاور والطرق الرئيسية.

نتيجة الاستطلاع

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