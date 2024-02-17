شكرا لقرائتكم خبر عن قرب فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات.. الأوراق المطلوبة للترشح للمنصب والان مع تفاصيل الخبر
1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى "بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية".
2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.
5- 4 صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح.
6- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية" عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.
7- صورة بطاقة الرقم القومى عدد 2 صورة.
8- صورة شخصية حديثة.
9- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.
وأوضح الأعلى للجامعات أنه يجب التقدم من المرشح نفسه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى.
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