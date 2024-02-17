شكرا لقرائتكم خبر عن وزاراة الزراعة: 187 خبير من البحوث الزراعية للمرور على المحاصيل الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذ فرق ارشادية ريفية بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى 21 محافظة ومديرية زراعة " أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والقليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، ومديرية الزراعة بالنوبارية، وقد شملت الأنشطة الإرشادية فرق لمحاصيل "القمح، الفول البلدى، والبصل، والثوم، والبطاطس، والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والبطيخ، والنباتات الطبية والعطرية، ونخيل البلح، والموالح، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى".

تضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، وتم فحص النباتات والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للسادة المزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة ، أيضا التوعية بمخاطر إستخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن والفعال لها، و البدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.

وتم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، خاصة في ظل الطقس السىء الذى شهدته محافظات الجمهورية هذا الأسبوع خاصة محافظات الوجه البحرى، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء على نخيل البلح، ومرض التبقع البنى الذى يصيب الفول البلدى، و توعية مزارعى الموالح بالتوصيات الفنية اللازمة لوقاية الأشجار من الإصابة بالعفن الهبابى و كيفية مكافحته في حالة ظهوره، أيضا تم توعية المزارعين وتشجيعهم على زراعة قصب السكر باستخدام نظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض والمياه وأثره الإيجابى علي رفع مستوى معيشة المزارعين، إضافة إلى سهولة إستخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

وتناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة.

وفي مجال الإنتاج الحيوانى تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم.

وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على إستفساراتهم من الخبراء المشاركين فى هذه الفرق والذين بلغ عددهم 187 خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد " الإرشاد الزراعى، و المحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النباتات، والبساتين، و المحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى لبحوث الحشاءش، والمعمل المركزى للنخيل بالاشتراك مع الأخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة".

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لنشر الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى محافظات الجمهورية.