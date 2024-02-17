شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى ‫يشن 23 حملة على الأسواق بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية 23 حملة، تم المرور فيها على 53 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، وذلك فى إطار إجراءات وزارة الزراعة لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.