شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للامتحانات يكشف مميزات الأسئلة الاختيارية والمقالية بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم والامتحانات، مميزات وعيوب الأسئلة الاختيارية والمقالية، موضحا أن لكل نوع من الأسئلة مميزات وعيوب، فأسئلة الاختيار من متعدد تتميز بأن تصحيحها لا ذاتية فيه للمصحح والتقدير أيضا موضوعى، ولو تم تصحيح السؤال مليون مرة سوف يمنح نفس النتيجة ونفس الدرجات ومن الممكن أن يتم تصحيحها من غير المتخصصين، لأنه يتم التصحيح باستخدام برامج الماسح الضوئى وبرامج إحصائية ومن ثم هنالك تسهيل ولكن من عيوب الأسئلة الاختيارية أنها سهلة الغش وصعبة الإعداد وخاصة الخيارات الخاصة بكل سؤال.

وتابع مساعد الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أما الأسئلة المقالية فهى سهلة الإعداد وتقيس قدرة الطالب على العرض وربط الأفكار وأيضا استخلاص المعلومات والتعبير عن رأيه، ولكن عيوبها صعبة التصحيح وتحتاج إلى متخصص في التصحيح وتتأثر بذاتية المصحح ومع ذلك يجب الجمع بين مميزات الأسئلة المقالية والاختيارية لقياس جميع قدرات الطالب، والوزارة حينما اتخذت قرارا بوجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة كانت أسئلة قصيرة بدرجات محدودة حتى لا توجد فروق في الدرجات وبعضها، وأيضا تكون الإجابات قصيرة، فالسؤال إذا كانت إجابته سطرين فلن يكون هناك تباين بين المصححين في الدرجات التي يتم منحها لكل سؤال وتضمن أن الطالب يحصل على درجته الحقيقية والتي يستحقها فكلما كانت الإجابة قصيرة تضمن الموضوعية في التصحيح.

وشدد مساعد الوزير: نحن نحتاج إلى نتيجة موضوعية للثانوية العامة ومن ثم هدفنا وسيلة موضوعية لقياس تحصيل الطالب لنواتج التعلم.