شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للامتحانات يكشف مميزات الأسئلة الاختيارية والمقالية بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع مساعد الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أما الأسئلة المقالية فهى سهلة الإعداد وتقيس قدرة الطالب على العرض وربط الأفكار وأيضا استخلاص المعلومات والتعبير عن رأيه، ولكن عيوبها صعبة التصحيح وتحتاج إلى متخصص في التصحيح وتتأثر بذاتية المصحح ومع ذلك يجب الجمع بين مميزات الأسئلة المقالية والاختيارية لقياس جميع قدرات الطالب، والوزارة حينما اتخذت قرارا بوجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة كانت أسئلة قصيرة بدرجات محدودة حتى لا توجد فروق في الدرجات وبعضها، وأيضا تكون الإجابات قصيرة، فالسؤال إذا كانت إجابته سطرين فلن يكون هناك تباين بين المصححين في الدرجات التي يتم منحها لكل سؤال وتضمن أن الطالب يحصل على درجته الحقيقية والتي يستحقها فكلما كانت الإجابة قصيرة تضمن الموضوعية في التصحيح.
وشدد مساعد الوزير: نحن نحتاج إلى نتيجة موضوعية للثانوية العامة ومن ثم هدفنا وسيلة موضوعية لقياس تحصيل الطالب لنواتج التعلم.
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