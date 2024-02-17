شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: قصف جديد يستهدف حى الشيخ رضوان بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني: قصف جديد يستهدف حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأن الاحتلال يقصف بالمدفعية مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتستمر الغارات الإسرائيلية بالطائرات الحربية، والقصف المدفعي على المدن والأحياء السكنية، ومحيط المستشفيات داخل قطاع غزة، مع تزايد أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين في كل مكان داخل الأراضي الفلسطينية.