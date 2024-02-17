جيش الاحتلال: اعتقال نحو 100 فلسطينى من مستشفى ناصر فى خان يونس

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال نحو 100 فلسطيني من مستشفى ناصر فى خان يونس فى قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتستمر الغارات الإسرائيلية بالطائرات الحربية، والقصف المدفعي على المدن والأحياء السكنية، ومحيط المستشفيات داخل قطاع غزة، مع تزايد أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين في كل مكان داخل الأراضي الفلسطينية.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحتجز عددًا كبيرًا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة، وتقوم بالتحقيق معهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأضافت، أن مبنى مجمع ناصر الطبي القديم يوجد به 5 كوادر طبية فقط مع 120 مريضًا بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين، وقالت، إن الاحتلال يمنع إخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى؛ من أجل إنقاذ المرضى.