شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال شرق حى الزيتون بمدينة غزة شمال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال شرق حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع. وتستمر الغارات الإسرائيلية بالطائرات الحربية، والقصف المدفعي على المدن والأحياء السكنية، ومحيط المستشفيات داخل قطاع غزة، مع تزايد أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين في كل مكان داخل الأراضي الفلسطينية.

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