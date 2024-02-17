شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجهيز معرض "أهلا رمضان" فى مدينة البدرشين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، تجهيز معرض "أهلًا رمضان" في مركز ومدينة البدرشين؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يقام المعرض في شارع بورسعيد على مساحة 500م، ومن المقرر أن يعرض ولمدة شهر مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية من السكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والبقوليات واللحوم والدواجن والبلح وياميش رمضان؛ لرفع العبء كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وكان وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، أعلن عن مخطط الغرفة لاستقبال شهر رمضان المبارك والتي تتمثل في افتتاح 3 معارض "أهلاً رمضان" مع تدشين غرفة عمليات تتولى رصد ومتابعة حالة السوق طوال فترة المعارض للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية وبنسب الخصم التي تم الإتفاق عليها مع التجار والموردين العارضين.

وأوضح "نائب رئيس الغرفة"، أن الغرفة لإقامة معارض "أهلًا رمضان" قسمت المحافظة لثلاثة أقسام (شمال ووسط وجنوب)؛ وتم اختيار المناطق ذات الكثافات الأعلى، حيث يقام المعرض الرئيسي للغرفة بالعمرانية، والمعرض الثاني سيقام بإمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر، والمعرض الثالث سيقام بالبدرشين بشارع عمر بن العاص.



تجهيز معرض أهلا رمضان في البدرشين