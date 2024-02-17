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الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة إمام مسجد سيدى العارف

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القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف عقد الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة إمام مسجد سيدي العارف بسوهاج من العاملين بالأوقاف يوم الثلاثاء 20/ 2/ 2024م بمسجد النور بالعباسية الساعة 9 صباحًا مع ضرورة اصطحاب أصل بيان حالة حديث وصورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها، وهم:

 

1. أحمد فواز محمود سيد - أسيوط

2. محمد محمد عبد العال أبو زيد - الديوان العام

3. البدري حنفي محمود عبد المولى - سوهاج

4. جمال عمار حسين أحمد - سوهاج

5. حازم عزت علي حميد - سوهاج

6. عاصم محمد أمين عبد الرحيم - سوهاج

7. عبده محمد أحمد عبدالعال - سوهاج

8. عرفة محمد علي نورالدين - سوهاج

9. محمد الدردير محمود علي - سوهاج

10. محمد أحمد علي عبد الرحمن - سوهاج

11. أحمد السيد طه حسانين - سوهاج

12. أحمد عبد الحميد أحمد عبد اللطيف  - سوهاج

13. أحمد محمد رمضان سرحان - الفيوم

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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