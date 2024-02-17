شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة إمام مسجد سيدى العارف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف عقد الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة إمام مسجد سيدي العارف بسوهاج من العاملين بالأوقاف يوم الثلاثاء 20/ 2/ 2024م بمسجد النور بالعباسية الساعة 9 صباحًا مع ضرورة اصطحاب أصل بيان حالة حديث وصورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها، وهم:
1. أحمد فواز محمود سيد - أسيوط
2. محمد محمد عبد العال أبو زيد - الديوان العام
3. البدري حنفي محمود عبد المولى - سوهاج
4. جمال عمار حسين أحمد - سوهاج
5. حازم عزت علي حميد - سوهاج
6. عاصم محمد أمين عبد الرحيم - سوهاج
7. عبده محمد أحمد عبدالعال - سوهاج
8. عرفة محمد علي نورالدين - سوهاج
9. محمد الدردير محمود علي - سوهاج
10. محمد أحمد علي عبد الرحمن - سوهاج
11. أحمد السيد طه حسانين - سوهاج
12. أحمد عبد الحميد أحمد عبد اللطيف - سوهاج
13. أحمد محمد رمضان سرحان - الفيوم
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