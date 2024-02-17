شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة إمام مسجد سيدى العارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف عقد الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة إمام مسجد سيدي العارف بسوهاج من العاملين بالأوقاف يوم الثلاثاء 20/ 2/ 2024م بمسجد النور بالعباسية الساعة 9 صباحًا مع ضرورة اصطحاب أصل بيان حالة حديث وصورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها، وهم: 1. أحمد فواز محمود سيد - أسيوط 2. محمد محمد عبد العال أبو زيد - الديوان العام 3. البدري حنفي محمود عبد المولى - سوهاج 4. جمال عمار حسين أحمد - سوهاج 5. حازم عزت علي حميد - سوهاج 6. عاصم محمد أمين عبد الرحيم - سوهاج 7. عبده محمد أحمد عبدالعال - سوهاج 8. عرفة محمد علي نورالدين - سوهاج 9. محمد الدردير محمود علي - سوهاج 10. محمد أحمد علي عبد الرحمن - سوهاج 11. أحمد السيد طه حسانين - سوهاج 12. أحمد عبد الحميد أحمد عبد اللطيف - سوهاج 13. أحمد محمد رمضان سرحان - الفيوم

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