شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية. ‏- البصل بـ18 جنيها. - الطماطم بـ10جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ17جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ9 جنيهات. - بطاطا بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 13جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيه. - الكوسة بـ17 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ14جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ45 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون بـ23 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ40 جنيها. - جوافة بـ18 جنيها. - يوسفي بلدى بـ11.5 جنيه. - البسلة بـ35 جنيها. - الموز البلدى بـ15 جنيها.

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