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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

‏- البصل بـ18 جنيها.

- الطماطم بـ10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ17جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ9 جنيهات.

- بطاطا بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 13جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيه.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ14جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ23 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ40 جنيها.

- جوافة بـ18 جنيها.

- يوسفي بلدى بـ11.5 جنيه.

- البسلة بـ35 جنيها.

- الموز البلدى بـ15 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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