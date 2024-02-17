شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
- البصل بـ18 جنيها.
- الطماطم بـ10جنيهات.
- البطاطس بـ17جنيها.
- الجزر بـ9 جنيهات.
- بطاطا بـ11 جنيها.
- الخيار بـ 13جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيه.
- الكوسة بـ17 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ14جنيها.
- الفلفل الألوان بـ45 جنيها .
- الليمون بـ23 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ40 جنيها.
- جوافة بـ18 جنيها.
- يوسفي بلدى بـ11.5 جنيه.
- البسلة بـ35 جنيها.
- الموز البلدى بـ15 جنيها.
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